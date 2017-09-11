'Sosyal medyayı yanlış kullanmak zarar veriyor'

Ancak sosyal medyayı yanlış kullanmak, sonu mahkemelere varan ciddi zararlar verebiliyor. Konuyla ilgili konuşan Sosyal Medya Uzmanı ve Yazar Serdar Bağtır; “ Sosyal medyada yapılan en büyük yanlış, doğruluğu teyit edilmemiş görsel ve haberleri paylaşmaktır” dedi.

Sosyal Medya Uzmanı ve Yazar Serdar Bağtır, görsellerin gelişen teknoloji sayesinde, gerçekçi olarak düzenlenebilmesinin çok kolay olduğunu, birçok ünlü kişinin hakkında yalan haber yapılmasının kolaylaştığını ve insanların bu tip haberleri hızlıca paylaştıklarını söyledi.

NELER YAPILMALI?

Paylaşım yaparak suç işlememek için neler yapılması gerektiğini de anlatan Serdar Bağtır, “Öncelikle tüm mecraları aynı anda kullanmaya kalkmayın. Tamamen kendi tarzınıza uyan bir mecra seçin ve o mecranın dilini iyice öğrenin. Kısa ve akıllıca cümlelerden hoşlanıyorsanız Twitter’ı, sadece fotoğraflardan keyif alıyorsanız Instagram’ı tercih edebilirsiniz. Zaman geçirdikçe o mecrada neler konuşulduğunu, hangi yöntemler kullanıldığını tanıyacak ve anlayacaksınız. Böylece karşınıza çıkan bir cümlenin ya da fotoğrafın doğruluğunu tespit etmeniz kolaylaşabilir. Bunların dışında, doğru bile olsa, başkalarının kişilik haklarını ilgilendiren konularda paylaşım yapamayacağınızı bilmelisiniz. Kaynak belirtilmeden paylaşılmış haberler için de mutlaka güvenilir haber ajanslarının sitelerinden haberin doğrulanmasını sağlayın. Özellikle halkın genelini, herhangi bir harekete sevk edecek paylaşımlardan uzak durun” dedi.

Bağtır konu ile ilgili açıklamasının devamında "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı küçük önlemler aldığımızda, gördüğümüz her şeye hemen inanmadığımızda ve birbirimize biraz daha saygılı olduğumuzda, sosyal medyanın zararlarını değil, faydalarını konuşuyor olacağız gibi duruyor. İnternet, kötü niyetli yazılımlara, sahte görsellere ve yalan haberlere son derece açık durumda. Üstelik sadece gençler değil, tüm internet kullanıcıları bu tehlike ile karşı karşıya. Kendimizi ve çevremizi, sosyal medyanın olumsuzluklarına karşı koruyabilmemiz için bu konuda bilinçli olan insan sayısını artırmaktan başka yol maalesef yok. İnternet okur yazarlığı seviyesinin yükselmesi ile sosyal medyayı bilinçli olarak kötüye kullananların önüne geçilecektir" şeklinde konuştu.