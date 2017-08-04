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    Sosyal medyayı sallayan 'simitçiye dayak' videosuna İBB'den açıklama geldi

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 00:26Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 00:28

    29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü. İBB de konuyla ilgili "Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek olan üzücü olay ile ilgili olarak kurumumuz tarafından hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırılması sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

    CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada ' dan Heybeliada ' ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun İBB görevlileri tarafından darp edildiği iddialarını sosyal medyadan duyurdu. Adıgüzel, “16 yaşındaki bir çocuğu dövecek raddeye gelen güvenlik terörü karşısında susan @ibbBeyazmasa ' nın derhal gereğini yapmasını bekliyoruz!” diye yazdı.

    Kısa sürede konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı. 

    İŞ SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRILDI

    İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilirken, olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.

    İBB'nin açıklaması şöyle:

     

    Etiketler: ibb , simitçi , dayak
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