Sosyal medyayı sallayan 'gözü oyulan kedi' paylaşımı için flaş karar!

Orman ve Su İşleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce iki gün önce gözü oyulmuş bir kedinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan S.A'ya Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez" hükmü gereğinde 2 bin 202 lira idari yaptırım cezası uygulandı.



Bu arada konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bakanlık olarak hayvan haklarının korunması, hayvanlara iyi muamele edilmesinin temin edilmesi ve hayvanların her türlü mağduriyetinin önlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Hayvanların korunması konusunda bütün vatandaşlarımızdan azami hassasiyeti göstermelerini bekliyor ve bu konularda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz."