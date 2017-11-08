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    Sosyal medyayı salladı! Nostaljik tramvaydaki klimanın sırrı çözüldü

    Antalya/HÜRRİYET
    08.11.2017 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Antalya Müzesi-Zerdalilik hattı üzerinde hizmet veren nostalji tramvayına takılan ev tipi klima sosyal medyada günün konusu oldu. Klimanın motor bölümü tramvayın vagonuna monte edilirken, uygulamayı fotoğraflayan sosyal medya kullanıcıları farklı yorumlarla uygulamaya tepki gösterdi.

    Hürriyet muhabirine konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, “Bizim onayımız olan bir konu değil. Ulaşım A.Ş. ısıtma-soğutma sistemiyle ilgili deneme yapıyormuş. Zaten klima da sökülüyor. Öyle bir komedi olmaz” dedi.

    ‘DENEME SIRASINDA ÇEKİLMİŞ’

    Klima motorunun deneme sırasında fotoğraflandığını vurgulayan Atalay, “Biz de böyle bir görüntünün ortaya çıkmasını istemezdik. Ancak deneme sırasında talihsizlik eseri böyle bir çekim olmuş. Gereken yapılıyor” diye konuştu.

    Etiketler: nostaljik tramvay , SOSYAL MEDYA
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