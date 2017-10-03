Sosyal medyayı karıştıran mutfak hilesi

Geçtiğimiz günlerde Food Network'ün yayınladığı bir video da sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Yemek blogger'ı ve Food Network yazarı Bev Weidner'ın başrolünde olduğu bu hack videosu "Nasıl daha iyi fıstık ezmeli sandviç yapabilirsiniz?" sorusuna odaklanıyor.

Beklentiler basit: Ekmek parçalanmamalı, fıstık ezmesi dilimin her yerine homojen olarak yayılmalı, ekmeğin yüzeyi iyice örtülmeli ve tabii ki bütün bu süreç herkesin yapabileceği kadar kolay olmalı.

Bütün bunlar düşünüldüğünde videoda önerilen teknik biraz ilginç. Zira ekmeğin üzerine fıstık ezmesi sürmek kadar basit bir iş, Weidner'ın hack'iyle çok daha karmaşık bir hal almış.

Up your sandwich game with this innovative peanut butter slice hack, thanks to @bevcooks! [full episode link in bio] Food Network (@foodnetwork)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Eyl 2017, 19:08 PDT )

Weidner, fıstık ezmesini yağlı kağıt üzerine yayıyor. Üzerini bir kat daha kağıtla kapatıp merdaneyle güzelce düzleştirdikten sonra bir gece boyunca donduruca saklıyor. Ertesi gün dolaptan çıkarıp ekmek dilimi büyüklüğünde parçalar kesiyor. Bu parçaları dilimlerin üzerine kapatıp kağıtları kaldırıyor. Fıstık ezmesi oda sıcaklığına yaklaşınca da üzerine diğer garnitürleri ekliyor.

Elbette bu hack, sosyal medyada büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Kanalın Instagram paylaşımına 2000'den fazla yorum geldi.

Kullanıcılar, normalde ekmeğin üzerine fıstık ezmesini sürmek 10-15 saniyelik bir işken, Weidner'ın metoduyla en az 5 dakika uğraşmak gerektiğine dikkat çekti. Üstelik hem bu metotla yağlı kağıt, merdane gibi fazladan malzemeler gerekiyor, hem de ezmeyi bir gece dolapta bekletmek gibi bir zorunluluk var.

Öte yandan örneğin fıstık ezmeli sandviçi çok seven çocuklarınız bıçaklardan, kavanozlardan uzak dursun istiyorsanız, bu metottan faydalanabilirsiniz.

Peki sizce bu faydalı bir teknik mi? Food Network'ün Instagram videosu yukarıda. İzleyin kararı kendiniz verin.