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    Sosyal medyayı karıştıran 'cenaze aracında tecavüz' haberi yalan çıktı

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Dün sosyal medyayı karıştıran bir haber ortaya atıldı. Haberde iddia edilen; Aleyna G. isimli genç kız İstanbul'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiği, genç kızın naaşı taşınırken cenaze aracının şoförü Harun Ç.'nin Aleyna'ya tecavüz ettiği ve tecavüz anını videoya çektiği iddia edildiğiydi. Bu haber defalarca paylaşıldı. Fakat haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

    İlk olarak haber sitesinde yayınlanan ve ardından sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre, Aleyna G. isimli genç kız İstanbul’da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti, genç kızın naaşı taşınırken cenaze aracının şoförü Harun Ç.’nin Aleyna’ya tecavüz ettiği ve tecavüz anını videoya çektiği iddia edildi. Haberlerde, Harun Ç.’nin arkadaşının şikayeti üzerine polis tarafından sorgulandığı da belirtildi. Bu haber bir başka sitede de 20 bine yakın görüntülendi ayrıca farklı Facebook sayfalarında ve Twitter hesaplarında binlerce kez paylaşıldı.

    Ancak haberde, haberi yapanın imzası bulunmuyordu. Teyit.org editörleri de İstanbul Emniyeti Asayiş ve Gasp Büro Amirlikleri ile görüştüler ve polis tarafından sorgulanan böyle bir kişinin olmadığını öğrendiler.

    Ayrıca teyit.org bu haberler daha önce 'Kastamonu’da kan donduran olay' isimli yalan haberi yapanın aynı kişi olduğu bilgisine ulaştı.

    Haberin tamamı için:

    https://teyit.org/hayatini-kaybeden-genc-kiza-cenaze-araci-soforunun-tecavuz-ettigi-iddiasi/

     

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    Etiketler: aleyna g.
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