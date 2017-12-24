Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sosyal medyayı ayağa kaldıran 'Yozgat'ta tecavüz' iddiasına savcılıktan açıklama...

    Sosyal medyayı ayağa kaldıran 'Yozgat'ta tecavüz' iddiasına savcılıktan açıklama...

    AA
    24.12.2017 - 17:14 | Son Güncelleme:

    Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından, sosyal medyada yer alan "Yozgat'ta üniversite öğrencisi bir kadının 5 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı, bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin şöyle denildi:

    "Başsavcılığımızca verilen talimatlar uyarınca kollukça yapılan araştırmalar sonucu, söz konusu sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen bir olay bulunmamakta olup, sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu söz konusu sosyal medya hesabından gerçek dışı iddiada bulunduğunu (şaka yaptığını) ifade eden kişi, kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek soruşturmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Etiketler: tecavüz , başsavcılık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri