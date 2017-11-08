Sosyal medyaya damga vurdu: Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında?

Arnavut kökenli Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu. Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılnda doğdu. İlk kez 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı filminde oynayan Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses filmleriyle tanındı. Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza attı, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynadı. Dram ve komedi tarzından vazgeçmemiş, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını da aktör, senarist ve yönetmen olarak başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam etmiştir.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girdi. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturdu. Çocuk sahibi olmayan Aydemir Akbaş, 54 yıldır Beyhan Akbaş ile evli.