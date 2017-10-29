29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları için araştırmalar günler öncesinden başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlemle kutlanacak. Sosyal medya profilleri bugün Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları süslenecek. İşte Sosyal medyadan paylaşabileceğiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sokaklara olduğu gibi sosyal medyaya da taştı. Kurtuluş Mücadelemiz'den, Cumhuriyetimizin ilanına, Türkiye'yi yaratan devrimlerle demir ağlarla örülen bir ülkeye... Savaştan çıkmış yorgun bir halkın millet olma, devlet olma yolundaki Dünya tarihini değiştiren mucizevi hikayesi Cumhuriyet Bayramı’na yönelik mesajlarla sosyal medya platformlarını süslüyor. İşte resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları sözleri!



GOOGLE DA UNUTMADI



Dünyanın en büyük arama motoru Google, Cumhuriyet'in ilanının 94.yılını unutmadı ve bugüne özel bir Doodle hazırladı.

Google'ın ana sayfasında bulunan Türk Bayrağı temalı görsele tıklayanlar otomatik olarak Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin haberlere yönlendiriliyor.



"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından bu yana Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanılıyor.

Bu uygulamalar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ



* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

* Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular İster. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene.

* Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

* Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

* Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karekterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel , gelsene.















