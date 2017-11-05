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    Sosyal medyadan Müslümanlara hakarete 360 euro ceza

    AA
    05.11.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    İsveç’in Linköping kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara hakaret suçundan 60 gün hapis cezasına aldı.

    İSVEÇ resmi haber ajansı TT’nin haberinde, bir kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Müslümanlar iğrenç insanlar’ ifadesini kullandığı kaydedildi. Paylaşımı nedeniyle hakkında ‘nefret suçu’ işlediği gerekçesiyle dava açılan ve Linköping Mahkemesinde yargılanan kadının suçlu bulunduğu belirtilen haberde, mahkemenin kadına verdiği 60 günlük hapis cezasını yaklaşık 360 euro para cezasına çevirdiği bildirildi.
    İsveç’te temmuz ayında Malmö Bölge Mahkemesi, sosyal medyada Afgan ve İsveçli siyasetçilere hakaret eden bir kadını nefret suçu işlediği gerekçesiyle 80 gün hapse mahkûm etmişti. Mahkeme daha sonra kadının hapis cezasını paraya çevirerek yaklaşık 400 euro ödemesinde karar kılmıştı. Göteborg kentinde de ağustos ayında 70 yaşındaki İsveçli bir kadın sosyal medyada Müslümanlara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı için bin 200 euro para cezası almıştı.

    Etiketler: CEZA
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