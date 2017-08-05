Sosyal medyada ilginç paylaşım! Bu fotoğrafı koydu ve...

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık satıcıları ellerindeki küçük ve büyükbaş hayvanları göstermek ve müşteri toplamak amacıyla sosyal medyada sayfa oluşturdu.

Kurban Bayramı'na 1 aydan kısa süre kala kurbanlık satıcıları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının fotoğraflarını farklı açılardan çekerek koydukları sosyal medya hesaplarında müşteri bulmaya yöneldi.

Satışa çıkardıkları kurbanlık hayvanın cinsini, ağırlığını, kaç hisseye uygun olduğunu ve fiyatını yazan kurban satıcıları, müşterileri ile sosyal medya ortamında kıyasıya pazarlık yaparak kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Kurban satıcıları geçen yıl ile bu yıldaki kurban fiyatlarının aynı olduğunu öne sürerken alıcılar fiyatlarının en az yüzde 40 zamlı olduğunu savundu.

Kurban satışının yapıldığı sayfada yazılan not ise şöyle:

'Hisse kayıtlarımız başlamıştır fiyat 1300 27/30 kg. 1500 30/35 kg arasındandır. Kurbanlarımız İslami kurallara uygun ve sizler gelip vekalet verdikten sonra kesilip poşetlenmiş halde teslim edilir.'