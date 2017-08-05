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Sosyal medyada ilginç paylaşım! Bu fotoğrafı koydu ve...

DHA
05 Ağustos 2017 - 12:48Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 12:51

Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları sosyal medya hesaplarından oluşturdukları sayfayla müşteri bulmaya yöneldi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık satıcıları ellerindeki küçük ve büyükbaş hayvanları göstermek ve müşteri toplamak amacıyla sosyal medyada sayfa oluşturdu.

Kurban Bayramı'na 1 aydan kısa süre kala kurbanlık satıcıları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının fotoğraflarını farklı açılardan çekerek koydukları sosyal medya hesaplarında müşteri bulmaya yöneldi.

Sosyal medyada ilginç paylaşım Bu fotoğrafı koydu ve...

Satışa çıkardıkları kurbanlık hayvanın cinsini, ağırlığını, kaç hisseye uygun olduğunu ve fiyatını yazan kurban satıcıları, müşterileri ile sosyal medya ortamında kıyasıya pazarlık yaparak kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Kurban satıcıları geçen yıl ile bu yıldaki kurban fiyatlarının aynı olduğunu öne sürerken alıcılar fiyatlarının en az yüzde 40 zamlı olduğunu savundu.

Kurban satışının yapıldığı sayfada yazılan not ise şöyle:

Sosyal medyada ilginç paylaşım Bu fotoğrafı koydu ve...

'Hisse kayıtlarımız başlamıştır fiyat 1300 27/30 kg. 1500 30/35 kg arasındandır. Kurbanlarımız İslami kurallara uygun ve sizler gelip vekalet verdikten sonra kesilip poşetlenmiş halde teslim edilir.'

Etiketler: kurbanlık satışı , sosyal medya kurbanlık satışı , kurban fiyatları
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