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    Sosyal medyadan 'devrilecek' diye uyardı, 3 saat sonra aracın üstüne düştü

    İHA
    02 Ağustos 2017 - 07:44Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 07:52

    Antalya’da bir kişinin sosyal medyadan ‘devrilecek’ notuyla fotoğrafını paylaştığı ağaç, 3 saat sonra bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda şoka giren kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu. 

    Olay, Haşim İşcan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ortasında bulunan refüjde uzun zamandır eğik vaziyette olduğu öğrenilen 20 metrelik hurma ağacı, bir anda bulunduğu yerden koparak bir otomobilinin motor kısmına düştü.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler direksiyon başında şoka giren kadın sürücüyü araç içerisinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yine polis ve itfaiye ekipleri devrilen hurma ağacını keserek yol kenarına sürükledi. Arabasında maddi hasar oluşan kadın sürücünün ise olayı yara almadan atlattı.

    Sosyal medyadan devrilecek diye uyardı, 3 saat sonra aracın üstüne düştü

    Bir saniyeyle kurtulduKadın sürücüyü araçtan çıkaran vatandaşlardan Okan Kahramanlı, ağacın devrilmeden önce ses çıkarmaya başladığını belirterek, “Gündüz ağaçtan ses gelmeye başlamıştı. Oturuyorduk, büyük bir gürültü geldi. Bir baktık ağaç düşüyor, önce yere düştü sonra sekip yoldan geçen aracın üstüne düştü. Hemen koşup araçtaki bayana yardım ettik. Bir saniyeyle kurtuldu” dedi.

    Sosyal medyadan devrilecek diye uyardı, 3 saat sonra aracın üstüne düştü

    3 SAAT ÖNCE DEVRİLECEK DİYE UYARDI

    Öte yandan hurma ağacının oluşturduğu tehlikeyi fark eden Ongun Gültekin isimli bir vatandaşın ise olay gerçekleşmeden 3 saat öncesi ağacın resmini çekerek sosyal medyadan yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. Gültekin saat 16.30 civarında kişisel hesabından “Belediye park ve bahçelere dedim, trafiğe bilgi verdim hala bir şey yok. İnşallah biri yaralanmadan, ölüm olmadan bu hurmanın çaresine bakarlar” uyarısında bulundu. 

    Sosyal medyadan devrilecek diye uyardı, 3 saat sonra aracın üstüne düştü

    Sosyal medyadan devrilecek diye uyardı, 3 saat sonra aracın üstüne düştü

    Etiketler: ANTALYA , devrilen ağaç , ağaç
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