Sosyal medyadan cinayeti gün be gün duyurdu

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, Şenay Akdoğan (35), markete girmek için aracını durdurduğu sırada kendisini takip eden bir şüpheli, aracın camını kırdıktan sonra iki el ateş etti. Saldırgan, aracına binerek uzaklaşırken ağır yaralı kadın, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, "Beni kocam vurdu, yaralandım" dedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın öldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının Şenay Akdoğan'ın polise yaptığı ihbarda bahsi geçen kocası İhsan Akdoğan'ı tespit etti. Eşine şiddet uyguladğı için 6 ay evden uzaklaştırma cezası aldığı belirlenen zanlının, sosyal medya hesabında cinayeti işleyeceğine dair paylaşımları dikkat çekti.

Cinayetten bir hafta önce silah ve mermi fotoğrafı paylaşan zanlı "Söylesene hangi kurşun sendi" diye yazmış. Bir diğer paylaşımda ise "Son 3 gün" diye yazarak cinayeti işleyeceğini ima eden yazılar yazdığı ortaya çıktı. (Sabah)