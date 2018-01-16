Sosyal medyadan çağrıda bulunarak yardım istedi: 'Yalvarıyorum artık n'olur sesimi duyun!'

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Eda Pera Küçük’ün şikâyeti ve savcılığın talebi üzerine Anadolu 10. Aile Mahkemesi koruma kararı çıkarmıştı. Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Bu sırada çiftin ortak arkadaşı oyuncu Deniz Evin genç sunucuya mesaj atarak “Seni şikâyet edecekti ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak benden söylemesi” dedi. Küçük’ün şikâyeti üzerine Evin hakkında “tehdit” suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Evin ifadesinde mesajları çiftin barışması için attığını söyledi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Eda Pera Küçük, “Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!” paylaşımında bulundu.
NE OLMUŞTU
Sunucu Eda Pera Küçük “Baba Can’dır” adlı dizide rol alan sevgilisi Tolga Pancaroğlu’nun kendisini şiddet uyguladığını, ölümden döndüğünü belirterek şikayetçi olmuştu. Darp raporu bulunduğunu söyleyen alan Eda Pera Küçük, savcılıktan koruma kararı çıkarttırmıştı.
Tolga Pancaroğlu'nun elinde gizli çekilmiş videolarının bulunduğunu söyleyen Eda Pera Küçük, "Arkadaşlarımın polise haber vermesiyle ölümden döndüm. En son dövdüğünde bir hafta hastanede yattım. Belgelerimle savcılığa başvurdum, koruma kararı çıktı. Fakat Tolga bu kararı da ihlal etti, şu an hakkında yakalama emri var” demişti. Davayı geri çekmesi için tehdit edildiği belirten Küçük, “Tolga bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti. Ailesi de davayı geri çekmem için tehdit ediyor. Bugüne kadar aileme bir şey anlatamadım. Ancak artık her şey ortaya çıksın istiyorum” demişti.
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