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    Sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaşmıştı! Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı

    Taylan YILDIRIM/DHA
    22.09.2017 - 17:52 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 18:04

    İZMİR’in Seferihisar İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Mustafa Kaya, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı. Mustafa Kaya’nın sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış ’hero’ yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

    Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya gözaltına alındı. 2014 yılından beri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Kaya’nın adli işlemlerinin ilçe emniyet müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi. Terör örgütü FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan Mustafa Kaya’nın sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış ’hero’ yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı 1 Mayıs günü paylaştığı ortaya çıktı. Mustafa Kaya’nın ayrıca 15 Temmuz’un yıldönümünde de İzmir valilik binasında fotoğraf çektirip, demokrasi nöbeti tuttuğunu yazdığı belirlendi.

     

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    Etiketler: izmir , Hero , FETÖ , Gözaltı
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