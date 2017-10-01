Sosyal medyadaki mutluluk pozlarının hepsi yalan

Kendisine yöneltilen ‘Kadın-erkek son dönemlerde aşk yerine daha çok sevginin peşinde. Sizce neden?’ sorusuna; “Bana göre bunun sebebi her ortama hükmeden sevgisizlik. İş hayatına, günlük hayata ve şehir yaşantısına çok dehşet bir sevgisizlik hakim. Sevilmek en basit ve yalın haliyle gerçekten sevilmek herkesin en temel ihtiyacı. Buradan yola çıkarsak insanlar bunun eksikliğini hissettikçe daha da kibirli oluyorlar ve sanki inanılmaz ölçülerde mutluymuş gibi sosyal medya pozları veriyorlar… Oraya baktığımız zaman herkesin keyfi yerinde. İşin ilginç tarafı gerçeğin böyle olmadığını bilmeyen yok. Zira bu aralar kimse basit bir insani sevgiyi bulamıyor” diye yanıt verdi.