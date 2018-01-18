Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önü karıştı

    Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önü karıştı

    Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)
    18.01.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’da Deniz Ceylan ve aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi İlker Lazoğlu, adliye önünde karşı karşıya geldi. Deniz Ceylan ve yakınlarının tepki gösterip üzerine yürüdüğü Ceylan, polisler tarafından uzaklaştırdı. Adliye önündeki gerginliğin önünde 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada İlker Lazoğlu’na 'son 3 koruma tedbirini ihlal'den 7 gün hapis cezası verildiği öğrenildi. 

    Deniz Ceylan ile İlker Lazoğlu 8 ay önce tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, genç kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine gizlice resmi nikah yapıp evlendi. Evlendikten yaklaşık 1.5 ay sonra İlker Lazoğlu eşi Deniz Ceylan’a iddiaya göre şiddet uyguladı. Bunun üzerine genç kadın dava açıp eşinden boşandı. Mahkemece İlker Lazoğlu’na eşinden uzaklaştırma cezası verildi. Yaşadıklarının ardından psikolojisinin bozulduğunu öne süren Deniz Ceylan eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia edip, videosunu sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra açıklama yapan İlker Lazoğlu da eski eşinin açıklamalarını yalanladı.

    Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önü karıştı

    Deniz Ceylan, bugün babası Engin ve kız kardeşi Derya Ceylan ile ona destek veren bir grup kadınla birlikte Samsun Adliyesi 1’inci Aile Mahkemesi’de görülen koruma tedbirini ihlal davasının ilk celsesi için adliye önüne geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen grup adliyenin dış kapısında bir araya geldi. Bu sırada adliye önüne gelen İlker Lazoğlu, "Cumhuriyet Savcılığı’na verdiğim dilekçelerim var. Ailemizi yıkan, parçalayan, bu kadındır. Bizi mahveden, evime ve dükkanıma saldıran bunlardır" dedi. Deniz Ceylan’ın babası ve kız kardeşi, İlker Lazoğlu’nun üzerine yürüdü. Lazoğlu, "Gördünüz işte sizin önünüzde bana saldırdılar" dedi.

    Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önü karıştı

    Bu sırada diğerleri de Lazoğlu’nun üzerine yürüdü.

    Olay yerinde bulunan polisler Lazoğlu’nu olay yerinden uzaklaştırıp öfkeli grubu sakinleştirdi. Grup daha sonra duruşmayı takip etmek için adliye binasına girdi.

    7 GÜN HAPİS CEZASI 

    Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Ceylan, “Mahkeme tarafından eski eşime 7 gün hapis cezası verildi. Başlangıç için iyi bir gelişme oldu. Karar itiraza açık olsa da başka bir hakimin kararı bozmayacağını zannediyorum. Diğer mahkemelerde de kadın arkadaşlarımla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Mahkeme öncesi adliye önünde açıklama yapmak için toplanmıştık. Kendisi saldırganlığını gösterdi. Sanırım yaptığı hatanın farkına varmıştır” dedi.

    İlker Lazoğlu’nun ise basın açıklaması sırasında Deniz Ceylan’ın babası ve kız kardeşi tarafından darp edildiğini beyan ederek savcılıkta şikayette bulunduğu öğrenildi.

     Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önü karıştı

     

    Böyle isyan etti: Neden ben hapsediliyorumBöyle isyan etti: Neden ben hapsediliyorum?

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: kadına şiddet , boşanma davası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri