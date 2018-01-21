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    Sosyal medyada terör propangandasına soruşturma başlatıldı

    Ümit TÜRK / İstanbul DHA
    21.01.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

     İstanbul, Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

    Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağı duyuruldu.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; Terör örgütlerine destek ve provokasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: afrin operasyonu , son dakika
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