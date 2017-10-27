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    Sosyal medyada tepki gösteren Kırgızlar: Uzaylı değiliz

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 07:45 | Son Güncelleme:

    Kırgızistan vatandaşları, yeni bir bilimkurgu filminde dünyayı işgal etmeyi gelen bir uzaylı türüne "Kırgız" denmesine sosyal medyada tepki gösterdi.

    Kasım ayında yayınlanacak "Brave Storm" adlı Japon filmi, dünyaya gelen uzaylıların ve dev robotların kavgasında şehirlerin yıkıldığı sahneleriyle alanında çığır açacak bir film olmaktan uzak.

    BBC İzleme Servisi'nin haberine göre film, Kırgızlar arasında şimdiden en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Filmde uzaylı Kırgızlara karşı mücadele edecek robotlar yapmak için insanlar, 2050'den günümüze zaman yolculuğuyla geri geliyor.

    Uzaylılara neden "Kırgız" dendiği belli olmasa da Kırgızistan'da sosyal medya kullanıcıları "Biz uzaylı değiliz" şeklinde paylaşımlarında bulunuyor.

    Bazı Kırgızlar ise durumla eğlenerek "Sıradan bir halk olmadığımızı biliyordum" ve "Filmdeki Kırgızların ortalama bir Kırgız bürokratından farkı yok" diyor. Kırgızların komşuları Kazaklar da 2006 yılında çekilen Borat filmindeki "Kazak" imajıyla nasıl başa çıkacaklarını şaşırmıştı.

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