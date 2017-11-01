Sosyal medyada paylaştılar! Akılalmaz görüntü...

Adapazarı’nda Irak vatandaşı 3 kişi, Iraklı H.A. ile aralarındaki bir husumetten dolayı telefonda tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşları, H.A.’yı gece saatlerinde evinden zorla çıkarıp bir araca bindirdi.

Kent merkezinde, nerede olduğu bilinmeyen bir inşaat alanına götürdükleri H.A.’yı öldüresiye döven kişiler, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Arkadaşlarının başına vurup kulağını ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla yaralayan, üzerine idrarlarını yapan saldırganlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntülerde, saldırganların, H.A.’yı yumruk ve sopalarla dövdüğü görüldü.

Görüntüleri, Iraklı kişilerin oluşturduğu sosyal medya hesabında paylaşan kişiler, H.A.’nın şikayeti üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

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