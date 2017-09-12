Sosyal medyada olay olan binanın sahibi konuştu...

CHP'li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesinde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milletvekili Pekşen'in sosyal medyada "Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKPnin belediyecilik anlayışı" başlığıyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

Sürmene İlçesi Oylum Mahallesinde yer alan binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman konuştu, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını savundu.

Kalabalık bir aileye sahip olduklarını kaydeden, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını iddia eden işadamı Akduman'ın sözleri şöyle:

"İşin aslına bakılırsa Sayın Pekşen’in söylemlerinde kısmen haklılık payı var lakin daha köylere ve yaylara çıkmadan Karadeniz ve Trabzon sahil ve merkezlerindeki usulsüz yapılaşmaya dikkat çekerse daha faydalı icraatlarda bulunmuş olur.

Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa ederken bizde doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir.

1995-2000 YILLARI ARASINDA...

O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız. Biz de düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık; yani sayın Pekşen’in iddia ettiği gibi yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir"