Sosyal medyada masa tartışması! Tepkiler büyüyünce açıklama geldi

İstanbul Sirkeci'de bulunan Tarihi Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki bu görüntü sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Türkiye'nin en büyük postane binası olan binada yer alan ahşap oymalarla süslü mektup yazma masasının kaldırılıp yerine düz bir masanın konulması tepkileri de beraberinde getirdi.









PTT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarihi ve estetik bir yapıya sahip olan binada sıradan masaların kullanılması eleştirilince PTT'nin kurumsal hesabından açıklama geldi.

Sosyal medyadaki yoğun tepki sonrası PTT açıklamasında "Kültürel ve tarihi değer taşıyan mobilyalarımızın zedelenmemesi adına hazırlanan replikalar en yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır. Sirkeci Büyük Postane'nin ülkemiz ve kurumumuz için önemli bir miras olduğunu ve bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Sirkeci Büyük Postane bizim için önemli bir miras olup bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz." ifadelerine yer verildi. Posta