Sosyal medyada 'kova' kavgası!



Yaklaşık 10 gün önce sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bir anda tüm Türkiye’nin dikkatini çeken patates işçilerinin kova fırlatma görüntüleri ile ilgili ortalık karıştı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf ve videoların önce Niğde'de çekildiği yönünde iddialar ortaya atılarak, tartışma başlamıştı. Sosyal medyada büyüyen tartışmalar üzerine ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve mevsimlik işçi olduğunu belirten Serdar Geyikli, fotoğrafı Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki bir tarlada çektiğini ileri sürmüştü. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan Osman Atan ise fotoğraf ve görüntülerin Kayseri'de çektiğini iddia etti. Görüntülerin sahibi olduğunu vurgulayan Hilvanlı Osman Atan, fotoğrafları sahiplenen Siverekli Serdar Geyik’i tanımadığını belirterek, Geyik'in tüm Türkiye’yi kandırdığını söyledi.



Serdar Geyik’in herkesten özür dilemesini isteyen Osman Atan, benzer fotoğrafları 2016 yılındaki hasat sonunda da çekip aynı şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştığını kaydetti. Atan, fotoğrafta kova fırlatan herkesin kendi akrabası olduğunu da sözlerine ekledi. Fotoğrafları sahiplenen Serdar Geyik’in orada patates toplayanlardan hiçbirini yakından ya da uzaktan tanımadığını söyleyen Osman Atan, kendisine ait sosyal medya hesabından alıp kullandığını ifade etti.



"Nasıl cesaret edebiliyor şaşırıyorum"



Şahsın neden böyle bir yola başvurduğunu anlamakta güçlük çektiğini söyleyen Osman Atan, “9 yıldır patates işine gidiyoruz. Bu yıl da Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bakırdağı’na çalışmaya gittik. Yaklaşık 34 günlük bir çalışma süremiz oldu .2 Kasımda sosyal medya hesabına attığım kova atma fotoğrafları vardı. Geçen yıl da atmıştım. Bu yıl daha güzel çıkmış diye baya bir beğeni oldu. Serdar Geyik isimli arkadaş 2 Kasım fotoğrafları görüyor. Sosyal medya hesabında paylaşmış. Şimdi o fotoğraflara sahip çıkıyor. Bu fotoğraftaki kişiler akrabamız ve arkadaşlarımız. Gerekirse Bakırdağı’na gidip tarla sahibine de sorabiliriz. Nasıl bu fotoğrafları sahipleniyor anlamış değilim. Şimdi de bir iddiada bulunarak mahkemelere başvuracağını söylüyor. Nasıl buna cesaret edebiliyor şaşırıyorum. Her türlü bu fotoğrafların benim olduğunu kanıtlayabilirim” dedi.



"Fotoğrafların orijinalleri bende"



Fotoğrafların orijinal hallerinin kendisinde olduğunu söyleyen Osman Atan, “Fotoğrafları ben çektim, videolar da bende var. Sosyal medya hesabıma bakarsanız eğer yaklaşık 9 yıllık patates tarlasında fotoğraflarımız var. Üzülerek bu açıklamayı yapıyorum, bir insanın emeğini çalmak bu kadar kolay olmaması lazım. Gerekli yerlere başvurdum, şikayetçi olacağım. Buradan Serdar Geyik’e de seslenmek istiyorum, ne cesaretle bizim fotoğraflara sahip çıkıyorsun. Geçen yıl güzel çıkmadı diye bu yıl provasını yapık. Sabaha da denk geldiği için fotoğraflar güzel çıktı. Ben burada reyting yapma peşinde değilim, emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bu fotoğrafların gerçek sahibi benim. Orijinal fotoğralar bende. Kova atmamızın sebebi rakip arkadaşlarımız vardı onlardan önce işimizi bitirdiğimiz için bu kovaları attık” şeklinde konuştu.

Fotoğraf karesinde kova atanlardan biri olan Kemal Akpolat, ”Tarlada biz de vardık. Kovaları fırlatanlardan biri bendim. Osman fotoğraf çekiyordu. Osman’ın çektiği fotoğrafları Serdar isimli birinin sahiplenmesi gerçekten zorumuza gitti. Medya ve sosyal medyada gördük, üzüldük. Fotoğrafı çekenler biziz ama Serdar sahipleniyor. Biz Serdar Geyik’ten çıkıp özür dilemesini bekliyoruz. Eğer bizden özür dilemese hukuki yollara başvuracağız” dedi.



"Osman fotoğrafları, ben ise videoyu çektim"



Kova atılırken videoya kaydeden Hüseyin Demir ise ”İş bitimine bir hafta kala kova fırlatma provası yapıyorduk. Kova fırlatmayı iş bitiminde yaptık. Osman da fotoğraf çekiyordu, ben ve Kemal de videoya aldık. Osman fotoğrafları sosyal medya hesabına yükledi. Serdar Geyik fotoğrafları sosyal medya hesabından alarak kendi hesabında paylaşmış ve sahiplenmiş. Biz de bu duruma çok üzüldük. Serdar’ın çıkıp bizden özür dilemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Osman Atan ve yanındaki arkadaşları, cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri gösterip karedeki herkesin akrabaları olduğunu söyleyerek, Serdar Geyik’in çıkıp herkesten özür dilemesini istedi.



Büyüyen tartışmada başka iddiaların da ortaya atılıp atılmayacağı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konu oldu