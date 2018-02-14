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    Sosyal medyada hızla yayıldı... İnternet sitesi kilitlendi

    Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)
    14.02.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın 26’ncı gününde, binlerce vatandaş Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyada hızla yayılan “Bu yıl hediyeler Mehmetçiğe” kampanyası nedeniyle Vakfın internet sitesi de yoğunluktan dolayı kilitlendi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 26’ncı gününde, Mehmetçik Vakfı’nın sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

    BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER 2582’YE MESAJ ATABİLİR

    Mehmetçik Vakfı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için Mehmetçik yazıp 2582ye SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. http://www.mehmetcik.org.tr ’den nakit olarak ve banka şubelerinden yapacağınız bağışlarla da Mehmetçik Vakfı’na destek olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

    Gözün arkada kalmasın MehmetçikGözün arkada kalmasın Mehmetçik

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    Etiketler: 14 Şubat , Sevgililer Günü , Mehmetçik Vakfı , son dakika
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