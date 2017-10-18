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    Sosyal medyada hedef haline getirdiler... Dar kot ve topuklu giydi diye…

    hurriyet.com.tr
    18.10.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    Kadınların eğitim hakkı için mücadele ederken canını Taliban'dan zor kurtaran ve mücadelesi dünya çapında ses getiren Pakistanlı aktivist Malala, Oxford Üniversitesi'ndeki ilk haftasında 'internet alçakları'nın hedefi oldu.

    Nobel Ödülü'ne değer görülen en genç isim olan Malala, geleneksel kıyafetler yerine, dar kot pantolon ve topuklu ayakkabı giyince sanal alemde saldırıya uğradı.

    İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 20 yaşındaki aktivist, teyit edilmeyen fotoğrafta, kot pantolonunun altına kalın topuklu ayakkabı giymiş. Üzerinde ise bir pilot montu var.

    Twitter'da yayınlanan ve Pakistan medyasınca da aktarılan rezilce bir mesajda, "Uzun süre önce bu yüzden kurşun doğrudan kafasını hedef aldı" yazıldı. Nefret dolu bir başka paylaşımda ise, "Pantolon giyen ikiyüzlü Malala'ya bakın. Şimdi o Müslüman mı?" ifadeleri kullanıldı.

    Malala'ya yalnızca bu tür mesajlar gelmedi. BBC sunucusu Anita Anand, Daily Mail gazetesinin internet sitesine verdiği demeçte, "Bana göre Malala istediği her şeyi giyebilir" dedi. Anand'a göre intikam eleştirileri en gerici mahallelerden geliyor. İngiliz sunucu, Malala'nın bir kahraman ve rol model olduğunu da sözlerine ekledi.

    Sosyal medyada hedef haline getirdiler... Dar kot ve topuklu giydi diye…

    Saad Kaise Khan adlı bir Pakistanlı Twitter kullanıcısı da “Yeterli elektriği, gıdası ve su kaynağı olmayan bir millet… Ama kadınların ne giymesi gerektiğini tartışıyor” ifadesiyle Malala’ya destek çıktı.

    Malala dünyanın en saygın eğitim kurumları arasında başı çeken Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi alanlarını bünyesinde barındıran bir bölümde lisans derslerini takip ediyor.

    Sosyal medyada hedef haline getirdiler... Dar kot ve topuklu giydi diye…

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