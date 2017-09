Sosyal medya stratejinizi nasıl oluşturmalısınız?

Her an gelişen, yenilenen ve kullanıcı kitlesi artan sosyal medya, her markanın özel olarak ilgilenmesi ve yatırım yapması gereken bir mecra haline geldi. Sosyal medyada hedef kitlesine ulaşmak isteyen her marka, kendine bir sosyal medya stratejisi oluşturuyor. Bunu yaparken elbette ki uzman bir ajanstan yardım almak, gerekirse ajansla birlikte hareket etmek en doğru yol, ancak dilerseniz siz de küçük birkaç püf noktasına dikkat ederek kendi sosyal medya stratejinizi oluşturabilirsiniz.

Ekip Oluşturun

Doğru bir sosyal medya stratejisinin ilk aşaması doğru kişiler tarafından planlanmasıdır. Bir diğer önemli konu da ekibin bu konuda fokus olması ve ciddiye almasıdır. Sosyal medya işi ek bir iş olarak görülmemeli, özel bir ekip veya kişi tarafından yürütülmelidir.

Hedef Kitlenizi Belirleyin

Her markanın sosyal medya stratejisini oluştururken öncelikle hedef kitlesini net bir şekilde belirlemesi gerekir. Örneğin; hedef kitlesi çalışan kadınlar olan bir marka, tüm sürecini bu profil üzerine kurgulamalıdır. Hedef kitle belirlemek; binanın temel yapı taşını doğru bir şekilde oturtmak kadar önemlidir.

Rakip Analizi Yapın

Stratejinizi oluştururken, rakiplerinizi ve bu konuda örnek teşkil eden birkaç sosyal medya hesabını detaylı incelemeye alabilirsiniz. Rakip markalar nasıl bir hitap şekli oluşturmuş, satış amacında mı yoksa sadece iletişim amaçlı mı sosyal medyayı kullanıyor vs. gibi belirleyeceğiniz birkaç madde ile rakip analizi yapabilirsiniz.

Hesaplarınızı Karakterize Edin

Sosyal medya hesabınızı kullanırken, hedef kitlenizin seveceği samimi bir dil oluşturmalısınız. Hesaplarınızı ayrı bir karakter gibi düşünerek kadın mı erkek mi olduğuna, gelir düzeyine vs. karar verebilirsiniz. Kullanacağınız bu dil ve karakter, sonrasında hedef kitlenizin profiline göre daha detaylı şekillenecektir.

Kriz Yönetimini Belirleyin

Olası bir kriz anında neler yapacağınız, nasıl bir yolla çözüme ulaşacağınızı kaba hatlarıyla şimdiden belirlemenizde yarar var. Örneğin; sosyal medya hesaplarınızda sakıncalı kelimeleri mutlaka filtreleyerek bu işe başlayabilirsiniz.

Her Mecra Ayrı Planlanmalı

Genel bir sosyal medya stratejiniz olduktan sonra; Instagram, Facebook ve Twitter gibi farklı kullanım alanları olan mecralar için ayrı alt stratejiler oluşturmanız gerekir. Örneğin; Instagram’da daha çok lifestyle görsel ağırlıklı paylaşımlar yapmalı, Facebook’ta fiyat ve ürün odaklı paylaşımlar yapmalısınız.