Sosyal medya pazarlaması neden yükselişte?

Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar insan sosyal medyayı kullanıyor. Pek çok sosyal medya platformunun kullanım sıklığı ve kullanıcı sayısı ise yüksek oranda artış gösteriyor. Durum böyle olunca sosyal medya da şirketler ve markalar için olmazsa olmaz bir pazarlama aracı oluyor. İşte sosyal medya pazarlamasının bu kadar yükselmesinin nedenleri:

KULLANICI SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Her ay 900 milyonun üzerinde kişinin Youtube kullandığı ve günde 500 bin kişinin Twitter'da vakit geçirdiğini düşünürseniz kullanıcı sayısı ve potansiyel açıdan sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu anlayabilirsiniz.

ÖLÇÜLEBİLİR BİR PAZARLAMA ARACI

İstatistikler sayesinde reklam veya pazarlama çalışmalarının getirisini ölçmek sosyal medyada çok kolay. En çok tık alan reklamlar veya en az beğenilen içeriklere göre pazarlama çalışmalarına yön vermek markalar için son derece kolay.

HEDEF KİTLEYİ TANIMA ŞANSI YÜKSEK

Marka olarak takipçilerinizi tanıma şansınız sosyal medya ile oldukça yüksek. Hedef kitlenizin isteklerini, beğenilerini ve tercihlerini sosyal medya üzerinden rahatlıkla takip edebilir ve onlara hitap etme yöntemlerini geliştirebilirsiniz.

ETKİLEŞİM GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Sosyal medya pazarlaması markaların iletişim gücüne önemli katkılar sağlıyor. Markaların takipçileri ile birebir iletişime girmesini kolaylaştırıyor ve marka bağımlılığını kalıcı kılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLIYOR

Markanızın ürünleri hakkında hedef kitlenizin yorumları ve düşüncelerine ulaşabilir ve gerekli analizleri yaparak süreçleri gelştirme şansı elde edebilirsiniz.

YÜKSEK PAYLAŞIM OLANAĞI SAĞLIYOR

Sosyal medyanın gücü sayesinde ürününüzü beğenen takipçileriniz sizin adınıza da ürünü beğenerek ve paylaşarak yayılmasını sağlıyor ve sizin adınıza reklam yapabiliyor.

KOLAY VE VERİMLİ

Sosyal medya, markaların pazarlama çalışmaları içn hem verimli hem de kolay bir iletişim platformu. Zahmetsizce ürün veya hizmetinizin reklamını yapabiliyor ve verimli sonuçlar alabiliyorsunuz.

TRAFİĞİ YUKARI ÇEKİYOR

Yeni kurulmuş bir girişim veya marka olsanız bile sosyal medya ile birlikte kısa sürede sesinizi hedef kitlenize duyurabilmeniz mümkün. Düzenli paylaşımlar ve iyi içeriklerle bunu gerçekleştirebilirsiniz.

SAMİMİ İLETİŞİM İMKANI SUNUYOR

Takipçilerinizle sıcak ve samimi iletişim kurabileceğiniz bir alan olan sosyal medya, marka olarak daha sempatik ve eğlenceli bir imaj kazanmanıza da yardım edebilir.

HIZLI BİR MECRA

Sosyal medya duyuru, kampanya veya tanıtımlarınızı yapabileceğiniz en hızlı alan. Yaptığınız çalışmaların hedef kitlenize hızlı bir şekilde ulaşması harika sonuçlar sağlayabilir.