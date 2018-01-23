Büyük tepki! Fotoğrafını bu notla sosyal medyadan paylaşınca...

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ö.D., iddiaya göre, ilçede ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü. Hayvanları katleden Ö.D. doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip, bunu 'Sabah kuşu buna diyorlar galiba' ve 'Ben öldürmem ezer geçerim' notuyla paylaştı.

Bu paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi. Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Ö.D. hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu.

Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.