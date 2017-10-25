Sosyal medya paylaşımlarına dikkat: Cezanız katlanır!

32 yaşındaki N.Ç., geçen 17 Mart’ta gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.Ç.’nin tutuklanmasına gerekçe ise, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımlar oldu. Ç., çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımlarda ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlandı.

CEZA YARI ORANDA ARTTIRILDI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen N.Ç. tutuklandı. Ç.’nin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yapıldı. Mahkeme geçen 21 Haziran’da verdiği kararda N.Ç.’ye 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun yayın yolu ile işlendiğine hükmederek cezada yarı oranda artırıma gitti. Böylece Ç.’nin aldığı hapis cezası 1 yıl artmış oldu.

TUTUKLAMA GEÇİCİ BİR TEDBİR

Mahkeme, mahkumiyet kararı ile birlikte Ç.’nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, delillerin toplandığına işaret ederek “Tutuklama bir ceza değil, zorunlu durumlarda başvurulan geçici bir tedbir” yorumunda bulundu. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Ç., yeniden tutuklanacak.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

N.Ç.’nin avukatları kararı Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. İstinaf başvurusunda, Twitter, Facebook, Instagram, gibi alanların basın-yayın mecraları olarak görülemeyeceği görüşü savunuldu.

AV. TAŞDEMİR: DİKKATLİ OLUN

Karara ilişkin istinaf başvurusu yapan Av. Osman Taşdemir, “Basın-yayın yolu ile örgüt propagandası yapmak sosyal medya için geçerli olmamalı. Zira, Facebook, Twitter, Instagram, birer mecmua, gazete, kitap, televizyon ya da radyo programı niteliğinde değil. Şayet Twitter, yasanın aradığı anlamda ‘basın-yayın’ kapsamında değerlendirilir ise, takipçi sayısı 1 olan bir kişinin dahi suçu ‘basın yayın yolu ile’ işlediğinden söz etmek gerekir” dedi. Av. Taşdemir açıklamasının devamında “Sosyal medya kullanıcılarının verili yargı uygulamasını gözeterek dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi halde müvekkilimizin akıbeti ile karşılaşabilirler” şeklinde konuştu.