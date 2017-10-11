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    Sosyal medya fenomenlerini de hacklemişler... Firarilere baskın

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 06:53 | Son Güncelleme:

    Ünlü isimlerin sosyal medya hesapları ile mail adreslerini fishing (olta) yöntemiyle ele geçiren ve geçen hafta çökertilen hacker çetesinden firari olan 7 hacker daha yakalandı. Çetenin, takipçileri fazla olan bazı sosyal medya fenomenlerinin de hesaplarını hacklediği ve yüklü miktarda vurgun yaptığı belirlendi.

    Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, hacker çetesi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan 31 şüphelinin sorguları sürerken, geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanamayan 7 hacker daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan hackerların sayısı 38'e, mağdur ünlülerin sayısı ise 34'e yükseldi. Ünlü kişilerin dışında yüzlerce vatandaşın da hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ortaya çıkan hackerların, yeni mağdurları arasında takipçi sayıları fazla olan bazı sosyal medya fenomenleri de bulunuyor.

    Polisin tespitlerine göre hackerlar daha çok kişiden para talep edebilmek için takipçileri fazla olan insanları hedef seçti ve sosyal medya hesaplarını hackledi. Hackerların ünlü isimlerden hesaplarını iade etmeleri karşılığında 50 bin lira istedikleri tespit edilmişti. 38 şüpheliden bazılarının adreslerinde bulunan ve yüz binlerce yazışma bulunan bilgisayar, harddisk, CD ve dijital verilerin incelemesi sürüyor. Fishing (Olta) yöntemini kullanan ve ünlü isimlere 'Bu yazışmalar senin mi?' ve 'Fotoğraftaki sen misin?' yazılı merak uyandırıcı linklerin yer aldığı mesaj ve mailler yollayan hackerların, linklere tıklayan ünlü isimlerin şifrelerini kırarak mail adreslerini ele geçirdikleri ortaya çıkmıştı. Berk Oktay, Balçiçek İlter, Gamze Özçelik, Neslişah Alkoçlar, Seda Akgül, Seren Serengil ve Tamer Karadağlı mağdurlar arasında olan bazı ünlü isimlerdi.

    Yanlışlıkla fotoğrafını gönderince...Yanlışlıkla fotoğrafını gönderince...

    Seren Serengil’i de hack’lemişlerSeren Serengil’i de hack’lemişler

    Etiketler: hack , hacker , Gamze Özçelik , sosyal medya fenomeni , Berk Oktay , Seren Serengil
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