Sosyal medya fenomeni Bitcoin zengini çıktı!

BİTCOİN’İN GELECEĞİNİ KESTİREMİYORUM

Doğrubakar, “Bitcoin’i ilk çıktığı zamanlar keşfettim. İlk aldığımda çok düşüktü fiyattaydı. Ben tam olarak hatırlamıyorum ama 400 dolardan aldım diyebilirim. Hızlı bir çıkış yapması ile birlikte kazancım 12 kat arttı. Uzmanlar Bitcoin için tedirgin. Ben uzman değilim ama bu işin uzmanlarını da dinlemek gerek. Bitcoin’in geleceği ile ilgili bir şey kestiremiyorum” ifadesini kullandı.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YATIRIM YAPILMALI

Doğrubakar, “İnsanlar Bitcoin’e yatırım yapmak için evini barkını satıyor bence bu doğru değil. Kenarda paran varsa bu parayı değerlendirmek için doğru zamanda doğru yatırım için adım atmalısın. Paranızın bir kısmını Bitcoin’e yatırabilirsiniz” dedi.

TÜRKİYE BİTCOİN İLE ALIŞVERİŞE HAZIR

Adem Metan’ın “Türkiye Bitcoin ile alışveriş yapmaya hazır mı?” sorusuna sosyal medya fenomeni Doğrubakar, “Türkiye bu teknolojiyi kullanarak Bitcoin ile alışveriş yapmaya hazır. Bugün ikinci el sitelerine bakıyorum insanlar Bitcoin ile ev, araba ve arsa satıyor” cevabını verdi.