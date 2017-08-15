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    Sosyal medya diline karşı milli seferberlik

    ANKARA
    15 Ağustos 2017 - 22:49Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 22:49

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ‘Türkçe’yi tahrip eden’ sosyal medya diline karşı milli seferberlik ruhuyla hareket edilmesini isterken, “Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘dur’ deme zamanı gelmiştir” dedi. Yıldırım, Yunus Emre Enstitüsü’nce düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı kapanışında özetle şunları söyledi:

    İRTİCA FOBİSİ
    “Türkiye ne zaman yeni bir arayışa girse bazı çevreler irtica fobisiyle hortlatılmış eksen kayması gibi tartışmaları devreye sokmuşlardır. Ama biz bu bel altı vuruşlara asla itibar etmedik. Biz doğuya bakınca sorun ve bataklık, batıya bakınca refah ve uygarlık olarak gören bir anlayışa teslim olmadık. Çünkü Selçuklu’nun, Osmanlı’nın bakiyesi üzerine kurulan Cumhuriyetimiz ne doğuyu ne de batıyı ihmal etme lüksüne sahip değildir. Türkiye, Selçuklu sembolü olan çift başlı kartal gibi bir yüzü doğuya, diğer yüzü batıya dönük yola devam edecektir.

    KUŞDİLİNİ ANDIRIYOR
    Kültür emperyalizmine karşı en güçlü savunma anadilimizi korumaktan geçiyor. Son dönemde sosyal medya aracılığıyla genç kuşaklar arasında giderek yaygınlaşan ve dilimizi tahrip anlamına gelen uygulamalar konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ne yazık ki sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuşdilini andıran bu çürümeye artık ‘dur’ deme zamanı gelmiştir. Milli bir seferberlik ruhuyla çalışarak gençlerimize sözün, dilin, her bir asırlık tecrübelerin taşıyıcısı olan kelimelerin, kavramların, ifadelerin değerini en iyi şekilde anlatmalıyız.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Türkçe , gazetehaberleri
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