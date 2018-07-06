Lipton, yakın çevremizdeki insanlarla kurduğumuz iletişimin hayatımıza kattığı değere vurgu yaptığı “Konuşalım Artık” kampanyası kapsamında Türkiye’nin 12 ilinde bir araştırma gerçekleştirdi. “Konuşalım Artık Araştırması”na katılanların yüzde 92’si, yüz yüze iletişimi “Daha sahici, kaliteli ve tatmin edici” olarak değerlendirdi. Ancak araştırma şu noktanın da altını bir kez daha çizdi, “İnsanlar artık yeterince sohbet etmiyor!”

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Lipton’un #KonuşalımArtık çağrısını Psikolog yazar ve eğitimci Üstün Dökmen’le konuştu. “Hiçbir iletişim, yüz yüze iletişimin yerini tutmaz” diyen Dökmen, yüz yüze iletişimi artırmak için küçük pratik öneriler verdi. Bu röportaj, sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medyanın ünlü isimleri, kampanyaya destek verip takipçilerini 21 günlük sosyal medya detoksuna davet etti...





Hayatım nasıl değişecek

Tanem Sivar: Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman’ın Üstün Dökmen’le yaptığı röportajı okudum ve röportajdan çok etkilendim. Üstün Hoca’nın yüz yüze iletişim hakkında anlattıkları ve 21 günlük sosyal detoksu o günden beri aklımda. Bugün ben de başlayacağım...

21 günlük süre boyunca bu meydan okumaları burada Bozburun’da uygulayacağım. Hayatım nasıl değişecek, sizi de haberdar edeceğim... Siz de denemeye ne dersiniz?







Hem oğluma hem bana çok iyi geldi

İmren Gürsoy: Üstün Dökmen’in önerileriyle özellikle artık oğlumla geçirdiğim vakitlerde sosyal medyayı biraz daha kenara bıraktım. Bu hem oğluma hem de bana çok iyi geldi. Bir nevi 21 günlük sosyal medya detoksu!

Tamamen hayatımızdan çıkarmadan, sadece azaltarak birebir ilişkileri kuvvetlendirip, daha çok ana odaklanacağım bir süreç. Neler yapıyorum, neler yapamıyorum ara ara story’lerimden de sizlerle paylaşırım...

Ana odaklandım

Simla Can Polat: Üstün Dökmen’in birebir iletişim önerileri bana çok iyi geldi. Özellikle arkadaş sohbetlerimde sosyal medyayı bir kenara attım! Ve ana biraz daha odaklandım. Sizi de bu çok özel önerilerle 21 günlük bir meydan okumaya davet ediyorum.

Ben bu süreçte hayatımda neleri değiştirdiğimi story’lerimden paylaşacağım, takipte kalabilirsiniz.

Olabildiğince telefonları sohbetlerimize almadığımız, daha çok sohbetli bir yaz bizim olsun.

Çay sohbet ister

Saadet Algan: Benim nasıl çay tiryakisi olduğumu bilmeyen yoktur sanırım. Çaysız öğünüm geçmez ki geceleri çay demleyip içtiğimde çok olur bilirsiniz. Çay sohbet ister, yanında dost sesi ister her daim. Geçen gün Ayşe Arman ve Üstün Dökmen’in röportajını okuyunca, düşündüm şöyle bir, gerçekten artık “paylaşmak” denince “sosyal medyada paylaşmak” anlaşılıyor halbuki sohbetin çaylısı, yüz yüzesi makbul.

Üstün Hoca diyor ki; #konusalimartik. Telefonları yemek masasındayken bir köşeye bırakıp, göz teması ile birbirimizi dinleyerek, anlayarak konuşalım. Sofradayken, sosyal medyada değil yemeklere ve sofradaki yakınlarımıza odaklanmalıyız.

Ben de Üstün Hocamı dinledim ve telefonu bir kenara bırakıp 21 gün boyunca önce yoga yaparak sadece zihnimi dinlendirdim, şimdi ise çocuklar ve ailemle telefonu bir köşeye bırakarak tatil yapmak için hazırlanıyorum.

Üstün Dökmen’in iletişim önerileri:

Sofradayken sosyal medyaya değil yemeklere ve sofradaki yakınlarımıza odaklanmalıyız. Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemlidir. Aile için önemli bir konuyu nerede konuşacağımız da önemlidir. Trafikte konuşmak da mümkündür, birlikte yiyip içererek bir sohbet ortamında konuşmak da mümkündür. İzlediğimiz bir filmi, tiyatro oyununu, okuduğumuz bir kitabı arkadaşlarımızla da paylaşabiliriz. İş arkadaşlarımızla e-postayla veya telefonla iletişim kuruyoruz ancak arada bir de olsa içeceğimizi alarak onların yanına gidebiliriz. Sevdiklerimiz için güzel sofralar kurup, güzel anılara ev sahipliği yapabiliriz. Bir arkadaşımıza öfkeli bir mesaj yazdıktan 5-10 dk sonra mesajı tekrar okuyabiliriz. Başkalarına gülümsediğimizde onlar da bize gülümseyecektir. Sohbet ederken karşımızdakinin biraz olsun kendisinden söz etmesine fırsat tanımalıyız. Tek tip beslenmek şüphesiz ki sağlıksızdır. Tek tip iletişim de sağlıksızdır. Soframızı ve iletişim tarzımızı zenginleştirmeliyiz.

İşte Ayşe Arman’ın Üstün Dökmen’le yaptığı röportaj: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/sosyal-medyadan-geri-kalma-ama-yuz-yuze-iletisimi-de-asla-aksatma-40826183