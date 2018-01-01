Sosyal medya bu tweeti konuştu

2018'in ilk dakikalarında sosyal medyadan kutlama mesajları yağmaya başladı. Mesajlardan biri de Seyhan Belediyesi'ne aitti. Yanlışlıkla atılan "Hoşgeldin 2019" mesajı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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