Sosyal medya bu tweeti konuştu

2018'in ilk dakikalarında sosyal medyadan kutlama mesajları yağmaya başladı. Mesajlardan biri de Seyhan Belediyesi'ne aitti. Yanlışlıkla atılan "Hoşgeldin 2019" mesajı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Adana'da Seyhan Belediyesi 2018'in ilk dakikalarında "Hoşgeldin 2019" mesajını paylaştı. Seyhan Belediyesi'nin mesajı çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.