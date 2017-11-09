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    Sosyal medya bu görüntüyü konuşmuştu... 'Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım'

    Gökhan CEYLAN- Kemal ÇELEN- Gizem KARADAĞ/BEYPAZARI (Ankara) (DHA)
    09.11.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    ANKARA’nın Beypazarı İlçesi'nde banka şubesine girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarıp dışarıda bırakan ve bu görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kıran 64 yaşındaki Ruhiye Güngör, "Ayakkabıyı çamur olduğu için çıkardım. Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım. Çoraplarımla girdim. Kimse de bana bir şey söylemedi" dedi.

    Beypazarı’ndaki evinde yalnız yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Ruhiye Güngör, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde ölen eşinden kalan maaşını çekmek için banka şubesine geldi. Tarladan doğrudan bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Güngör, bankadaki zemini kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak içeri çoraplarıyla girdi. Güngör’ün bu hareketi bankadaki müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşmuştu... Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım''ÇAMURLU AYAKKABIYLA BANKAYA GİRİLMEZ DİYE''

    Sosyal medyada bu hareketiyle büyük beğeni toplayan ve bugün de tarlada çalışmaya devam eden Güngör, 7 yıl önce ölen eşinin Bağ-Kur ayılığı maaşını çekmek için bankaya gittiğini ve buradan aldığını maaşıyla ev alan oğlunun kredi borcuna yardım ettiğin söyledi.

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşmuştu... Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardım
    Tarladan döner dönmez bankaya gittiğini ve bu nedenle de ayakkabılarının çamurlu olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:
    "Kimse bana bir şey söylemedi. Kimse de ayakkabıyı çıkardığımı görmedi. Saat geliyor diye hemen içeri girdim. Orada birileri kameraya çekmiş. Benim evim, aylığım var. Ayakkabıyı çamur olduğu için çıkardım. 'Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez' diye çıkardım. Çoraplarımla girdim."

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşmuştu... Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardımTarlalarda sezonluk olarak çalışan ve ıspanak söken Güngör’ün günlük 50 TL kazandığı ifade edildi.

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşmuştu... Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez diye çıkardımRuhiye Güngör’ün bu hareketi, geçen yıl Kırıkkale’nin Sulakyurt İlçesi'nde oturan Şerife Cesur’u hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur, ayakkabılarını acil servis girişinde çıkartırken güvenlik kameraları ile görüntülenmiş ve daha sonra Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katıldığı törenle hastanenin ismi ’Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi’ olarak değiştirilmişti.

     

     

    Etiketler: ankara
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