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    Sosyal medya bu dilekçeyi konuşuyor

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 18:04 | Son Güncelleme:

    Bir vatandaşın şikayetini geri aldığı dilekçesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Sosyal medyada patlayan dilekçe görenleri güldürüyor. Cep telefonunun her gün aynı saatte birisi tarafından çaldırıldığını iddia eden bir vatandaş, konuyu yargıya taşıdı. Yazdığı dilekçeyle şikayette bulunan vatandaş, telefonunu incelettiğinde aslında gerçeğin çok farklı olduğunu öğrendi. Telefonunun saat alarmının çaldığını öğrenen şahıs, dilekçesini geri çekerek, yargıdan özür diledi. Vatandaşın Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı dilekçe sosyal medyada paylaşılırken, okuyanları güldürdü.

    Vatandaşın, Başsavcılığa yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığı’na; 02.10. 2017 tarihli dilekçemi geri çekiyorum. ... .. .. 32 nolu telefonum saat 14.00’te her gün birisi tarafından çaldırıldığını beyan etmiştim. Bir bilene telefonumu incelettiğimde telefon makinemin saat alarmı ile çaldığını öğrendim. Sizi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bilgilerinize arz ederim.”

    Etiketler: sosyal medya , dilekçe , komik dilekçe , cep telefonu
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