Sosyal medya bağımlılığınızı kontrol eden uygulama!

Vaktinizdeki her boşluğu Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube dolduruyorsa, üzülerek söylüyoruz ki sosyal medya bağımlısız olabilirsiniz. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız bu uygulama sayesinde bağımlılığınıza teşhis koyabilir ve zamanınızı daha iyi harcayabilirsiniz.

Pyxsee adlı uygulama, tüm sosyal medya uygulamalarında ne kadar vakit harcadığınızı size gösteriyor ve her platform için kendinize zaman sınırlaması koymanızı sağlıyor. Sosyal medya platformların tümüne Pyxsee'den ulaşabiliyorsunuz, hatta bu uygulama eş zamanlı çok platformlu paylaşımları da destekliyor. Eğer çocuklarınızın internet erişimini kontrol etmek istiyorsanız, Pyxsee'de aylık bir ücret karşılığı bunu da yapabilirsiniz.





Uygulamanın tüm kontrolü yine de sizde olduğu için sosyal medya kullanımınız hala sizin elinizde. Ancak sadece ne kadar vakit harcadığınız bile görmek, bu konuda bir adım atmak için önemli bir bakış açısı sunacaktır.