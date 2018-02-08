Sosyal iyilik!

POPÜLER sosyal ağlarda bir günde milyonlarca paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımların birçoğu eğlence ve haber içerikli. Yapılan iyiliklerin ve pozitif haberleri ise sosyal paylaşımlar akışı içinde kaybolup gidiyor. Bu sorunun önüne geçmek isteyen girişimciler ‘Begoodto.me’ adında bir sosyal ağ kurdu. Kurucular arasında, daha önce yolculuk paylaşım platformu BlaBlaCar’ın Türkiye Ülke Müdürü Esin İmer Haşlaman’ın yanı sıra Selen Ataç ve Erkin Deveci bulunuyor. Begoodto.me’nin amacının kullanıcıların iyiliği ve pozitif haberleri paylaşmasını sağlayarak, bu konuyla ilgili farkındalığı arttırmak ve iyiliklerin yayılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirten Esin İmer Haşlaman, “Günümüzde çoğu zaman olumsuz haberlere ve olaylara maruz kalıyoruz.

Ancak eş zamanlı olarak birçok güzel şey de oluyor ve maalesef çoğu zaman bunu fark etmiyoruz. Begoodto.me hem bu olumsuzluklardan bir kaçış, hem de iyiliği yaymak için bir platform olsun istedik. Böylece Türkiye’de ve dünyada ne kadar çok güzel şey oluyor diyebilelim ve akşam eve gittiğimizde rahat bir nefes alabilelim diye düşündük. Mobil uygulamamız var. Kullanıcılar kolayca yapılan iyilikleri paylaşabiliyor. Puan programı ve rozet sistemi sayesinde kullanıcılar için çekici ve eğlenceli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Puan programının amacı, kullanıcıların yaşadıkları veya yaptıkları iyiliklerden kazandıkları puanları, markalar tarafından karşılanan sosyal sorumluluk projelerine aktararak, çok daha büyük iyiliklere dönüştürmek” dedi.

PROJELERE AKTARILIYOR

Kullanıcıların ücretsiz olarak begoodto.me uygulamasını indirdikten sonra Facebook hesaplarıyla üye olabildiklerini ifade eden Haşlaman, sistemin nasıl çalıştığını şu şekilde anlatıyor: “Kullanıcılar fotoğraf, video ve yazı ile yaptıkları, kendilerine yapılan veya görüp duydukları iyilikleri ve pozitif haberleri uygulama üzerinden paylaşıyorlar. Dilerlerse bu paylaşımları gerçek isimlerinden farklı olan bir kullanıcı adıyla da yapabiliyorlar. İçerikleri paylaştıkça -biz bu içeriklere İyihikâye adını verdik- veya içeriklerin yayılmasına yardım ettikçe İyipuan kazanıyorlar. İyipuanları iki şekilde harcayabiliyorlar. İlkinde, İyipuanlarını markaların ihtiyaca yönelik geliştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine aktararak, hiç tanımadıkları kişileri mutlu edebiliyorlar. Örneğin; hayatında hiç sinemaya gitmemiş 500 çocuğun ilk defa sinema ile tanışmasının bir parçası olabiliyorlar. İyipuanlarını markaların hediye çekleri veya indirim kuponlarına aktararak, kendilerini mutlu etmek için de kullanabiliyorlar. Çünkü biliyoruz ki birey kendisi mutlu olursa, başkalarını mutlu etmek için de daha çok çaba sarf ediyor. Buna ek olarak, farklı kullanıcıları takip ederek, başkalarının hayatlarındaki İyihikâyelerin de bir parçası olabiliyorlar.”

Projenin başlangıcı itibariyle tüm masrafların kurucu ortaklar tarafından karşılandığını anlatan Haşlaman, “İleride projenin hayatına devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için yatırım ihtiyacı veya gelir modeli entegrasyonu ihtiyacı doğabilir. Ancak amacımız, iyiliklerin ve pozitif haberlerin yayılmasına katkıda bulunmak. Bunun şu an en çok ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyoruz, o nedenle de projeye kişisel sosyal sorumluluğumuz gibi başladık” diye konuştu.

800’E YAKIN HİKÂYE PAYLAŞILDI

BEGOODTO.ME’nin yaklaşık 1 ay önce kullanıcılara sunulduğunu belirten Haşlaman, elde ettikleri sonuçlar için şunları söyledi: “800’e yakın İyihikâye paylaşıldı. Projelere 9 bin 658 İyipuan aktarıldı. Bu sayede iki projenin İyipuanı tamamlanıp, gerçekleştirilmek üzere hazırlıklara başlandı. Örneğin; bizim kendi projemiz için dün kırtasiye malzemeleri Gaziantep’te bir ilköğretim okuluna verilmek üzere yola çıktı.”