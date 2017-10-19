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    Sosyal hizmetlerden DİTİB’e teşekkür

    Taner TÜZÜN / FÜRTH
    19.10.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Fürth kentinde Sosyal Yardım ve Gençlik Dairesi ile Fürth Belediyesi’nin düzenlediği, Göçmenlere Yardım Eden Kuruluşlara Teşekkür Resepsiyonu, DİTİB konferans salonunda yapıldı.

    ETKİNLİĞE Fürth Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Jung, Nürnberg Muavin Konsolosu Ünal Atcalıoğlu, Fürth Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Elisabeth Reichert, Fürth DİTİB Birinci Başkanı Refet Avcı, İkinci Başkanı Aydın Kaval, Mevlana Camisi Din görevlisi Ahmet Bayer ile yardımseverler katıldı.
    Sanatçı Ali Kemal’in gitarıyla seslendirdiği ezgilerle başlayan etkinliğin açış konuşmasını yapan Elisabeth Reichert, 2014 yılında 600 mültecinin Fürth’e geldiğini, bu sayının bugün 5 bine ulaştığını söyledi. Reichert, mültecilere yardım eden kuruluşların yanı sıra Refet Avcı ve Aydın Kaval’a bir buket çiçek vererek DİTİB salonunu kendilerine açtığı için teşekkür etti.

    Sosyal hizmetlerden DİTİB’e teşekkür

    CAMİ VE KİLİSE YANYANA
    Fürth Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Jung da DİTİB’in çalışmalarını överek, Mevlana Camisi’nin kiliseyle yan yana olduğunu ve uyum içinde görevlerini yerine getirdiklerini anlattı.
    Konuşmaların ardından katılımcılara DİTİB Fürth Kadınlar kolunun hazırladığı Türk yiyecekleri ikram edildi. Mevlana Camisi’ni gezen Almanlara da İslamiyet hakkında bilgi verildi.

    Sosyal hizmetlerden DİTİB’e teşekkür

    Etiketler: ALMANYA
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