Sosyal faydanın iletişim platformu SosyalUp tanıtıldı

Sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal kimliğinin bir parçası haline getirip 250'den fazla STK için toplamda 3,5 milyon TL bağış yapılmasını sağlayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'nin sosyal fayda odaklı ilk iletişim platformu olan SosyalUp'ı tanıttı.

SosyalUp, STK'lar, sosyal girişimler, akademisyenler, sivil girişimler ve gönüllüleri kapsayan büyük bir ekosistem için haber, nitelikli içerik, iletişim ve etkileşim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yuvarla, Givin, Açık Açık ve Askıdanevar gibi sosyal girişim ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın da katıldığı SosyalUp lansmanı, sosyal ihtiyaçlara cevap verip sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen her kesimden insanı ve kuruluşu bir araya getirdi.

Etkinlikte yaptığı sunumda Yuvarla'nın Sivil Toplum Kuruluşları'na olan desteklerinden bahseden Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz “Yuvarla ile 15 STK'ya destek olduk, hiç kar elde etmeden şimdiye kadar 600 bin online alışveriş işleminin küsuratlarını yuvarlatarak, kuruşlarla 500 bin TL bağış toplanmasını sağladık” derken, Givin adına konuşan Başak Süer ise “Givin, evde öylece duran bir vazonun bağışa dönüşmesini sağlıyor, bağışı özgürleştiriyor ve herkesin cebinden para çıkmadan ya da karşılıksız para vermeden iyiliğe destek olmasını sağlıyor.

Alınan her şeyin tüm geliri TOG, TEGV, Tohum Otizm, TOÇEV ve Koruncuk ile iyi amaçlara destek oluyor” dedi. Açık Açık adına konuşan Renay Onur, “Açık Açık olarak insanları ve STK'ları birbirine güvenebilecekleri, şeffaf bir düzlemde bir araya getiriyoruz” sözleriyle Açık Açık’ı özetlerken, Askıdanevar hakkında bilgi veren Oğuzhan Canım da şöyle konuştu: “Gönüllü kişiler Askıda Ne Var'ın web sitesi üzerinden üniversite öğrencilerine yemek ısmarlayabiliyorken, markalar ise kendi ürün ve hizmetlerini askıya bırakarak sisteme dahil olabiliyorlar. Geçtiğimiz 1 yılda askıya bırakılan ürün ve hizmetlerin sayısı 73.600 adete, bu ürün ve hizmetlerin toplam değeri ise 2,9 milyon TL'ye ulaştı.”

Etkinlikte BKM'nin e-bağış konusunda örnek teşkil edip sosyal fayda alanında en aktif kurumlardan bir tanesi olduğunu hatırlatan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, SosyalUp'ın sosyal girişimler, STK'lar, sivil girişimler için yaratacağı etkiyi şöyle açıkladı: BKM olarak, bağış yapmanın, paylaşmanın daha adil ve farkında bir toplumun anahtarlarından bir tanesi olduğuna inanıyoruz.

SosyalUp ile kurumsal ve bireysel anlamda doğru kaynağa hızlı erişilebilirliği sağlayan, nitelikli içerikleri kamuoyuyla paylaşan ve sosyal fayda amacıyla çalışan her kesimi destekleyecek bir iletişim platformunu hayata geçirdik. BKM Express ile yarattığımız e-bağış etkisinin bir benzerini sosyal fayda alanında yaratıp bu alanda çalışan herkese destek olmak istiyoruz.”