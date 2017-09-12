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Sosyal Bağış gününde 'WWF-Türkiye'ye destek ol' kampanyası

Hürriyet Haber
12.09.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:42

Türkiye'de bireysel bağış ve sivil toplum bilincini yükseltmek adına yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi'nde bu ay bağışlar, 40 yıldır doğal yaşamı koruma çalışmaları yürüten WWF-Türkiye için toplanıyor.

MarjinalSosyal'in girişimi, Facebook'un katkılarıyla başlatılan Sosyal Bağış Hareketi, Türkiye'de bireysel bağış ile sivil toplum bilincini uyandırmak ve STK'lara güç vermek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. 15 ay boyunca her ayın ikinci perşembesinde bir STK'nın sosyal medya üzerinden tanıtıldığı harekette, altıncı kurum doğa koruma kuruluşu WWF-Türkiye oldu.

14 Eylül Perşembe günü bağışlar insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için Türkiye'de 40 yıldır çalışmalar yürüten WWF-Türkiye için toplanacak.

WWF-Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Neyran Akyıldız “Sosyal Bağış Hareketi, sosyal medyanın ortak fayda için kullanımına güzel bir örnek. Sivil toplum için bireysel bağışın önemine vurgu yapan bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yapılacak her bağış yaşamın çeşitliliğini korumaya katkıda bulunacak” diyor.

WWF-Türkiye'ye 14 Eylül Perşembe günü WWF-Türkiye Facebook sayfası bağış butonu ya da doğrudan derneğin kendi internet sitesinden bağış yapılabilir.

 

 

Etiketler: WWF-Türkiye , Neyran Akyıldız , Sosyal medya
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