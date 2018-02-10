‘Sosyal Bağış Günü’nde eğitime katkı çağrısı

Sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınların ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, cevap verecek bilimsel temelli eğitim programları geliştiren AÇEV, faaliyetlerini sürdürüyor. Verilen eğitimlerle bugüne kadar 13 bin gönüllü eğitmen yetiştiren, yüz yüze eğitim programlarıyla yaklaşık 1 milyon anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşan kurum, erken çocukluk döneminin önemini dile getiriyor. Erken çocukluk dönemini ‘yaşamın mucizevi yılları’ olarak nitelendiren sivil toplum örgütü, çocuklar için fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyor. Bu amaçla ihtiyaç görülen bölgelerde çocuklara yönelik ‘Okuyan Bir Gelecek’ programını yürüten kurum, ‘Okuma Grupları, AÇEV Kütüphaneleri ve Aile Seminerleri' düzenliyor.

BU AY BAĞIŞLAR AÇEV’E

15 ay boyunca her ay bir STK'nın sosyal medya üzerinden tanıtıldığı ve destek çağrısında bulunulduğu Sosyal Bağış Hareketi'nde bu ayki kurum ise AÇEV olacak.

Sağlıklı yetişten çocuklara destek vermek isteyenler özellikle 15 Şubat Perşembe günü AÇEV'e destek olabilir. 15 Şubat’ta sosyal medyada da kampanyalar yürütülecek. ‘AÇEV' ve ‘Sosyal Bağış Hareketi' için kullanılacak #birinizhepimiziçin #sosyalbağışhareketi hashtagleri ile daha fazla kişiye ulaşılmaya çalışılacak.



