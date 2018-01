Sosyal Bağış Günü'nde ÇEKÜL'e destek

‘90'lı yılların başı… Her biri en az çeyrek yüzyıllık birikim ve deneyimle yüklü, ülkesi için derin bir sorumluluk duygusu taşıyan bir avuç aydın bir araya geldi. Evlerde başlayan ateşli tartışmalar doruk noktasına ulaştığında, somut bir çözüm seçeneği şekillenmeye başladı: Çevre ve kültür odaklı bir sivil oluşum. ÇEKÜL işte böyle hayata geçirildi. Çeyrek asırda onlarca proje gerçekleştirildi, eğitim programı hazırlandı, binlerce çocuğa, milyonlarca fidana ulaşıldı ve Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkıldı.



ÇEKÜL, doğal dokunun kaybolmasıyla insanın yaşam alanının da tükeneceği bilgisiyle hareket ederek, toprağı, yeşili korumak ve çoğaltmak için İstanbul'da başladığı ağaçlandırma çalışmalarını Anadolu'ya da yaydı. “Herkese 7 Ağaç” sloganıyla 1994 yılında 7 Ağaç Ormanları programını başlattı. O gün bugündür, doğaseverlerin eksilmeyen heyecanıyla yurdun dört bir yanında hızla büyüyen 7 Ağaç Ormanları'nın amacı, yaşamsal kaynakların dengeli kullanımı ve sürekliliği için, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiği bilincini uyandırmak. 7 Ağaç, bir kişinin bir yılda tükettiği kadar doğal kaynağı temsil ediyor. ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları, her yıl tükettiğimiz kadar ağacı doğaya geri kazandırma olanağı sağlıyor. Bugüne kadar 54 sahada yaklaşık 900 bin doğaseverin desteğiyle dikilen fidanların sayısı 4 milyona ulaştı.



Yapılan tüm çalışmaların temelindeki doğa sevgisi ve kültürel mirası koruma bilinci; ÇEKÜL'ün eğitim programlarına da yansıdı. Öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek, “yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri” sağlanıyor. ÇEKÜL, Bilgi Ağacı programıyla yılda yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşarak onları doğa ve kültür ilişkisini anlamaya, kentlerini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönlendiriyor. Öğretmenler için hazırlanan eğitim içerikleri ve kılavuz kitaplar aracılığıyla, doğal ve kültürel miras eğitim programları yıl içinde farklı okullarda uygulanıyor.



ÇEKÜL, eğitimlerin yanı sıra tarihi kentlerdeki kültürel dokunun geleceğe aktarılması amacıyla, koruma amaçlı kent planları hazırlanması, geleneksel evlerin korunması, tarihi çarşıların onarılması, kent meydanlarının yeniden düzenlenmesi ve kırsal mirasın yaşatılmasında koruma bilincinin gelişmesini sağladı. ÇEKÜL; yerel yönetimlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, girişimcilere ve halka kendi kentlerinin benzersiz doğal ve kültürel birikimlerine sahip çıkmaları için yol göstericilik yaptı; hâlâ da yapıyor.



ÇEKÜL Vakfı'nın belleği niteliğindeki arşiv ve kütüphanesi, ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları başlığı altında yeni bir boyut kazandı. ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları, Vakıf bünyesinde özellikle kültürel mirasın korunması konusunda bilimsel araştırmalar yürütüyor. Türkiye'nin doğa, tarih, mimarlık ve kültür alanında geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapan Bilgi Belge Merkezi ise Türkiye'nin önde gelen başvuru merkezlerinden biri.



150'ye yakın Anadolu temsilcisi ve onların etrafında örgütlenen gönüllüleriyle İstanbul'un sınırlarını aşmış sivil bir güce dönüşen ÇEKÜL, tüm projelerini bağışlar sayesinde hayata geçiriyor.



15 ay boyunca her ay bir STK'nın sosyal medya üzerinden tanıtıldığı ve destek çağrısında bulunulduğu Sosyal Bağış Hareketi'nde bu ayki kurum Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL).



Gelin, 11 Ocak Perşembe günü ÇEKÜL'e destek olalım, doğamıza, kültürümüze yani yaşama sahip çıkalım.