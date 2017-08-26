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    Soruşturmayı cinayet bürosu devraldı

    Hakan AYTAŞ / FRANKFURT, (DHA)
    26 Ağustos 2017 - 12:04Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 12:48

    Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan ve 21 Ağustos Pazartesi gününden beri haber alınamayan Güven Saray’la (47) ilgili soruşturmayı, cinayet bürosu devraldı. Frankfurt polisi, olayla ilgili olarak kadının erkek arkadaşı 51 yaşındaki Hayreddin Tandoğan’ı aramaya başladı.

    Soruşturmayı cinayet bürosu devraldıGÜVEN Saray ve Hayreddin Tandoğan, ERB-EE 995 plakalı Opel marka otomobilde son olarak birlikte görüldüler. Ancak polisin ikiliyi bulmak için Rodgau bölgesinde yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Şüpheli sıfatıyla aranan Hayreddin Tandoğan’ın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve görenlerin acilen polise haber vermeleri istendi.

    Tandoğan, polisin verdiği bilgiye göre175 cm. boyunda, kır-siyah saçlı ve hafif göbekli. Üzerinde polo tişört olduğu tahmin ediliyor. Kahverengi gözlü, 1.66 cm. boyunda ve saç rengi açık kahverengi olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor.

    Pazartesi gününden beri haber alınamıyorPazartesi gününden beri haber alınamıyor

    Etiketler: ALMANYA , FRANKFURT , Güven Saray , Hayreddin Tandoğan
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