Soruşturmayı cinayet bürosu devraldı

GÜVEN Saray ve Hayreddin Tandoğan, ERB-EE 995 plakalı Opel marka otomobilde son olarak birlikte görüldüler. Ancak polisin ikiliyi bulmak için Rodgau bölgesinde yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Şüpheli sıfatıyla aranan Hayreddin Tandoğan’ın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve görenlerin acilen polise haber vermeleri istendi.

Tandoğan, polisin verdiği bilgiye göre175 cm. boyunda, kır-siyah saçlı ve hafif göbekli. Üzerinde polo tişört olduğu tahmin ediliyor. Kahverengi gözlü, 1.66 cm. boyunda ve saç rengi açık kahverengi olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor.