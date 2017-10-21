Soruşturmaya bile gerek duyulmadı

ADI: FİLİZ.

Leyla da olabilirdi.

Ayşe de, Fatma da, Serpil de, Serap da, Yeşim de.

Almanya’da dünyaya gelmiş.

Alman vatandaşı.

İlk ve orta öğrenimi Almanya’da tamamlamış.

Düsseldorf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenim görüyor.

Başörtülü.

Bundan birkaç ay önce Düsseldorf’ta tramvay durağında beklerken yanına yaşlı bir Alman bayan yaklaşır.

“Aaa ne kadar da güzel bir başörtüsü” der.

Filiz gülümseyerek “Teşekkür ederim” yanıtını verir.

Bunun üzerine yaşlı Alman kadın, “Sizden nefret ediyorum. Başörtüsüne buralarda yer yok. Bu ülkeyi terk edin” diye hakaret eder.

Filiz, kendisini hiç tanımayan bir kişinin böyle davranmasına haklı olarak çok bozulur ve kibar bir biçimde “Ben isteğim gibi giyinirim. Kimse bana karışamaz. Siz de benim ne giyip giymeyeceğime karışamazsınız” der.

Tabii bununla yetinmeyip, “Şimdi polis çağıracağım” diyerek cep telefonuna sarılır.

Bunun üzerine yaşlı kadın çekip gitmek isterken, cep telefonuyla birkaç fotoğrafını çeker.

Yaşlı Alman kadın buna çok bozulur.

Geri dönüp Filiz’e saldırır.

Başörtüsünü çekip atar, boğazını sıkar ve birkaç da tokat vurur.

Filiz, “Yardım edin” diye bağırır.

Ama kimse aldırış etmez.

Kendisini yakındaki bir bankaya atan Filiz, yardım ister.

Banka çalışanları polis çağırır.

Bir süre sonra gelen polislere Filiz başına gelenleri anlatır ve saldırganın fotoğraflarını da verir.

Sonra da doktora gidip rapor alır.

***

Aradan yaklaşık 5 hafta geçtikten sonra Düsseldorf Savcılığı’ndan kendisine bir yazı gelir.

Bu yazıda, “Saldırgan bulunamadığı için soruşturma durdurulmuştur” denilmektedir.

İşte bunu anlamak da kabul etmek de mümkün değildir.

Filiz, kendisine önce hakaret eden, sonra da saldırıp boğazını sokan yaşlı kadının fotoğraflarını polise vermiştir.

Almanya gibi her şeyin kayıtlı olduğu bir ülkede bu saldırganın bulunamaması kesinlikle mümkün değildir.

Tabii inandırıcı da değildir.

Savcılık tarafından gönderilen yazıda, aynı zamanda sadece hakaretten bahsedilmektedir.

Adam yaralama unsuru tamamen gözardı edilmiştir.

Tabii İslam düşmanlığı motifi de.

2016 yılındaki İçişleri Bakanları Konferansı’nda (IMK), İslam karşıtı motifli suçların 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle ayrı bir kategori olarak kayıtlara geçirilmesi karara bağlanmıştır.

Böyle olduğu halde Filiz’e saldırı bu kayıtlarda yer almamıştır.

Tabii Filiz bu işin peşini bırakmaz.

Hak arayışını sürdürür.

Bunun üzerine Yeşiller Partisi harekete geçer ve bu konunun Düsseldorf Eyalet Parlamentosu İçişleri Komisyonu’nda görüşülmesi için bir önerge sunar.

Bu önerge kabul edilir.

Ayrıca bu olayın Adalet Komisyonu’nda da görüşülmesi kararlaştırılır.

Bakalım Komisyonların yaklaşımı ne olacak?

Göreceğiz...