Soruşturmadan sonra tweet krizi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “İstanbul il başkanımız da direnecek, biz de direneceğiz. 6-7 sene önce atılan tweet’leri arayıp bularak, bakarak onların da yarısını kesip yarısını kullanarak siyasetçilerin üzerine yürümek, soruşturma açmak adeti yerleşmeye başladı savcılıklarda” dedi.

Kaftancıoğlu’nun sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar gündem konusu oldu. Bu paylaşımları arasında, “Tarihte bugün Ermeni Soykırımı Başladı. Katledilen Ermeni Vatandaşlarımızı Anıyoruz”, “Camileri kirletenler yaralı tedavi eden doktorlar değil, din-iman diyerek orada göstermelik ibadet! edenlerdir”, “Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız”, “Çok kızacağını bilsem de bu ülkede camiler arttıkça adalet azalıyor mu ne? Silivri’ye gecekondu gibi cami konmuş” gibi tweet’leri yer aldı.

GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL

CHP Sözcüsü Tezcan, “Bizim bu saldırılara karşı geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. Bu bir telaşın işaretidir. İstanbul’u alacağımızı görüyorlar, biliyorlar. Savcıya soruyorum, bugüne kadar aklı neredeymiş? CHP’nin tutumu, düşünceleri bellidir. Programında, partinin yazılı belgelerinde konulara nasıl yaklaştığı bellidir. 6-7 sene önce atılan tweet’leri arayıp bularak, bakarak onların da yarısını kesip yarısını kullanarak, siyasetçilerin üzerine yürümek, soruşturma açmak adeti yerleşmeye başladı savcılıklarda” dedi.

CHP’DEN SORU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi:

“Canan Hanım hakkında trollerin paylaştığı tweet’lerin ne kadarı kendisine aittir ne kadarı özel imalattır, onları Canan Hanım önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Burada 5-6 yıl önce Erdoğan ne diyordu dersek, Bahçeli ile Erdoğan’ı kavga ettiririz. Bir kadın il başkanı, bir genç il başkanı seçilmiştir, İstanbul’u alma iddiasını ortaya koyan bir il başkanı seçilmiştir. Ortaya çıkan büyük umut dalgası sarayın dizlerini titretmiştir. Bu saldırı boşuna değildir, bugün eğer iktidar partisine yakın gazeteler, yalancı sürmanşetlerle İstanbul İl Başkanımıza saldırıyorlarsa, bu CHP’nin İstanbul iddiasının ne kadar güçlü olduğunu kanıtı olmaktan başka bir şey değildir.”