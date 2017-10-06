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    Soruşturmada flaş gelişme! 11 asker itirafçı oldu

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    FETÖ'den gözaltına alınan 11 asker etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, FETÖ terör örgütü hakkında önemli bilgiler verdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, TSK mensubu ByLock kullanıcısı 43 askerin 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 11 asker etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, FETÖ terör örgütü hakkında önemli bilgiler verdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti.Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hakkında operasyon başlatılmıştı. Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilmişti. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapılmıştı.

    İfadelerine başvurulan 43 askerken 11'i etkin pişmanlık hükümlerden faydalanarak, FETÖ hakkında önemli bilgiler anlattı. Askerlerden 20 si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

     

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gazete , fetö , terör , soruşturma , gözaltı , itirafçı , itirafçı asker
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