Soruşturma dosyası kapandı

Soruşturmada savcılık, Aker’e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker’i azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığı belirterek olayın tek faili olan Aker de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar verdi. Aker’in telefonunda yapılan incelemede ise dikkat çekici bulgulara rastlandı. Olaydan yaklaşık 1 ay önce Aker’in “Siyanür”, “Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor”, “Ölü insanın vücudu neden sertleşir” ve “Korse silah kılıfı” aramaları yaptığı ortaya çıktı.



