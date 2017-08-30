Sorunun iki yanıtı vardı ikisini de diyemedi

FEDERAL Hükümetin Göç, Uyum ve Sığınmacılardan Sorumlu Devlet Bakanı Türk kökenli Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz, başkent Berlin’de yayınlanan Der Tagespiegel gazetesine geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya’daki Leitkultur (Öncü kültür) tartışmalarının yeniden yoğun olarak gündeme oturduğu günlerde bir makale yazdı.

Özoğuz bu makalesinde, “Dilin (Almancanın) dışında spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz. Tarihsel olarak Alman tarihinin daha ziyade ‘bölgesel kültürler’ ile çeşitlilik ve göçten etkilendiğini görürüz” satırlarına yer verdi.

İşte yıllarca (1973-2013) Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi(CDU) üyesi olan ve cephe değiştirip 2013 yılında sağ popülist AfD’ye geçen Gauland, Aydan Özoğuz’un bu saptamasına çok bozulmuş olmalı ki, demokratik bir hukuk devletinde sorumlu görevler üstlenmesine kesinlikle hiç yer olmayan ırkçı bir tutum sergiledi.

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Gauland, AfD’ye desteğin yoğun olduğu Thüringen Eyaleti’ne bağlı Eichsfeld beldesinde katıldığı seçim kampanyasında, Aydan Özoğuz’un bu saptamasına dikkat çekerken, “Bunu da bir Alman-Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelemez ve biz de Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu’da (yok etmek) (imha etmek), (dönüştürmek) ‘entsorgen’ yoluyla kurtulmuş oluruz” diyerek tam bir ırkçılık sergiledi.

İşin şaşırtıcı ve tedirgin edici yönü ise dinleyiciler Gauland’ın bu ırkçı söylemini ayakta alkışladı.

Entsorgen, Almanca’da daha ziyade atıkların -çöplerin- yok edilmesi, imha edilmesi, dönüştürülmesi için kullanılır.

Ama entsorgen milyonlarca Yahudi’yi katleden, yok eden nazilerin söylemidir.

Bunu Alexander Gauland da bal gibi bilmektedir.

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Hafta başında AfD’nin lider adayı Alice Weidel, Almanya’da akredite yabancı medya mensuplarının oluşturduğu Yabancı Gazeteciler Cemiyeti’nin (VAP) konuğuydu.

Yoğun ilgi vardı.

AfD’nin öncüsü konumundaki 2013 Seçim Alternatifi’nin kurucuları arasında yer alan ve 2014 yılında AfD’den Avrupa Parlamentosu milletvekili seçilen, ancak partinin iyice sağa kayması ve yönetim kadrosundaki sürtüşmeler yüzünden ayrılan Hans Olaf Henkel, o günlerde “AfD ırkçı bir partidir” demişti.

Henkel, o günlerde “AfD, bir yerde NPD-light, NPD-hafif (aşırı sağcı, ırkçı, yabancı düşmanı Almanya Nasyonal Demokrat Parti ), hatta NPD ile eşittir” diye bir açıklamada bile bulunmuştu.

İşte hem Henkel’in hem de Gauland’ın söylemlerini hatırlatarak Alice Weidel’e biraz da provokatif olduğunu bile bile şöyle bir soru yönelttim.

“Eski parti arkadaşınız Henkel, AfD’nin ırkçı bir parti olduğunu söyledi. Siz şahsen bir ırkçı mısınız?” diye sordum.

“AfD’nin diğer lider adayı Gauland, Devlet Bakanı Özoğuz’a nazilerin söylemiyle ‘Yok edeceğiz’ tehdidinde bulundu. Gauland, nazi midir?” diye de ekledim.

Kendisiyle ilgili soruma “Bu şaka gibi soruya yanıt vermek istemiyorum” dedi.

“Şaka değil” dediysem de duymazdan geldi.

Bu sorunun iki yanıtı vardır.

“Evet, ırkçıyım.”

Ya da “Hayır ben ırkçı değilim...”

Ama Alice Weidel, işte bunun ikisini de diyemedi.

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“Söylem biçimi tartışılabilir ama içerik konusunda Gauland haklı. Onun altına imzamı atarım. Uyum Bakanı olarak Bayan Özoğuz’un Almanya’nın dili ve kültürü olmadığını söylemesi ve erkek kardeşlerinin aşırı İslamcı cemiyetlerle ilişkilerinin olması, bu durumda Aydan Özoğuz’un yerinin Almanya’dan ziyade Türkiye olduğu söylenebilir” yanıtını verdi.

Aydan Özoğuz, Alman dili diye bir şeyin olmadığını söylemediği halde, Alice Weidel bunu bile çarpıttı..

Başta SPD olmak üzere farklı çevreler Alexander Gauland için ırkçı ve nazi değerlendirmesinde bulunduğu halde, Alice Weidel, “Gauland nazi değildir” diyemedi.

Tabii “Nazi’dir” de demedi.