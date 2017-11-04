Sorunlara çözüm arayan gençler buluşuyor

Türkiye’nin farklı illerinden lise öğrencileri dünya ve ülke sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelecek. İSTEK Kemal Atatürk Okulları tarafından üç yıldır düzenlenen İVEF-İSTEK Vakfı Eğitim Forumu 17-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Gençler; hayvan hakları, sağlık, insan hakları, dış işleri, çevre, ekonomi, güvenlik ve eğitim komitelerinde ele alınan sorunlara çözüm önerilerini sunacak. Öğrenciler dört gün sürecek eğitim forumunda farklı düşüncelerle tanışacak, kendilerini geliştirecek ve düşüncelerini savunacaklar.